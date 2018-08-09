أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، أنه وثق أسماء 13 ضحية من أبناء مخيم الرمل للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة اللاذقية السورية قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد.وأعرب الفريق عن تخوفه من ارتفاع أعداد ضحايا التعذيب والاختفاء القسري بين الفلسطينيين في سورية، مشيرًا إلى أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر من الرقم الذي تم توثيقه بسبب تكتم نظام الأسد على مصير المعتقلين الفلسطينيين لديه، بالإضافة إلى امتناع العديد من ذويي المعتقلين الإعلان عن قضاء أبنائهم تحت التعذيب خشية التعرض للمضايقات والاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.