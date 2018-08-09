تلقت «عكاظ» خطاباً من هيئة المقاولين مضمونه: «إشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة عن تصريح لرئيس مجلس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، نشر في العدد الصادر لصحيفتكم يوم الأربعاء بتاريخ 8 أغسطس 2018م عبر تقرير صحفي بعنوان: («المقاولات» لـ «عكاظ»: «المالية» تشترط مطالب «غريبة» لصرف المستحقات)».نفيدكم بأن محتوى التقرير ليس له أساس من الصحة، وفيه عدم التزام بالمهنية الصحفية، فقد تم تحريف حديث رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتركيبه بانتقائية وفي سياق مختلف غير الذي ذكر فيه؛ بهدف تحقيق إثارة إعلامية لا مبرر لها، وإيجاد خلاف بين الهيئة والجهة التي تم ذكرها في التقرير، وأغفل إشادة رئيس المجلس بالإيجابيات التي ذكرها وبما تحقق من خلال منصة اعتماد، وتقديره لجهود الوزارة ومعالي الوزير. ونشير إلى أنه غير صحيح أن وزارة المالية تشترط إحضار شهادة من شركة الخطوط الجوية العربية السعودية تفيد باستخدام طائراتها في نقل العمالة لإتمام عملية دفع المستحقات، وإنما بعض الجهات الحكومية تجتهد بهذا الطلب، مع العلم بأنه تجمعنا بوزارة المالية أواصر التعاون والشراكة منذ إنشاء الهيئة، كباقي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.ومن خطابنا هذا ندعو الصحيفة لتصحيح ما بدر منها، ونقل تصريحات الهيئة بكل مصداقية وحياد، وهذا أقل ما نتوقع منهم، وفي حال وجود أي استفسار، يمكنكم التواصل مع إدارة التواصل والعلاقات العامة في الهيئة للإجابة عن كل ما يتعلق بشؤون الهيئة السعودية للمقاولين.رد المحرر:«عكاظ» بدورها تشكر الهيئة السعودية للمقاولين على تعقيبها، وتؤكد للجميع أنها تحتفظ بكافة المستندات والوثائق التي تصادق على محتوى الخبر من دون تزييف، كما نؤكد للقراء الكرام أن «عكاظ» لن تحيد عن المهنية والمصداقية في كل ما تنشره من مواد وفق «ميثاق الشرف الصحفي» القاضي بالتمسك الصارم بأخلاقيات المهنة وشرفها، مع منح منتقديها فرصة النشر والتعقيب وإبداء الملاحظة من دون إقصاء، وتحتفظ بالوثائق التي تثبت صحة الخبر لإظهارها عند اللزوم.