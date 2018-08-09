تفقد النائب العام سعود المعجب فرع النيابة العامة في منطقة المدينة المنورة، ودائرة النيابة العامة بمحافظة ينبع والعلا، يرافقه وكيل النيابة العامة شلعان بن بن شلعان، حيث وقف خلال الجولة على سير العمل والخدمات المقدمة للمراجعين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى الاستعدادات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بموسم الحج والعمرة.

ووجه النائب العام خلال اجتماعه مع كافة منسوبي النيابة بالمنطقة على ضرورة التعاون فيما بينهم بما يحقق العدالة المنشودة في إنجاز القضايا، ومقابلة المراجعين والعمل على قضاء حوائجهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، مع إبلاغهم بما تم خلال فترة وجيزة، والتحلي بالصبر والتفاني، والتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد المعجب في اجتماعه على تعزيز التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية في المنطقة وفرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة والحلول العملية لسرعة انجاز القضايا بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في الحرص على كل ما فيه راحة المواطن والمقيم.