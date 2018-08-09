تواجد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف بمدينة الحجاج بأبو عجرم لتوزيع المطبوعات المتخصصة بمناسك الحج والمصاحف الشريفة على ضيوف الرحمن، انطلاقا من توجيهات من أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان ليكون للإدارات الحكومية دور في خدمة الحجاج القادمين للمملكة.

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف عبيد الجلاَل: «إننا ولله الحمد سمعنا عبارات الثناء والشكر والتقدير من الحجاج لما يقدم لهم من خدمة في هذه المدينة، وأننا بالفرع نسعى أن تكون لنا مشاركة متميزة في السنوات القادمة ونقدم خدمة للحجاج في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتسهيل كل ما هو صعب أمام الحجاج حتى يؤدوا مناسكهم بكل طمأنينة وأمن وأمان».

من جهته، ذكر المشرف بفرع الوزارة خالد العلي أنه يتم استقبال ضيوف الرحمن بتقديم التمور و القهوة وتوزيع المصاحف بأحجامها الثالثة الكبير و الوسط و الصغير، إضافة إلى هدية الحاج وهي عبارة عن كتب إرشادية وآداب زيارة المسجد النبوي الشريف وحصن المسلم وكتيب أفضل الأدعية.

وأفاد العلي بأن جناح الشؤون الإسلامية يتميز بالإقبال الشديد من ضيوف الرحمن والمتطوعين والشباب والذين أشادوا بجهود الجناح.