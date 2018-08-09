أدَّى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وجموع المصلين، بعد صلاة العصر اليوم (الخميس)، بجامع القرعاوي في محافظة أبو عريش، صلاة الميت على الشهيد الرقيب محمد بن يحي الكعبي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة جازان.وعقب الصلاة، نقل نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، لوالد وذوي الشهيد.كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم، عبَّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.وأدّى الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني، وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة.