رفع مدير عام التطوير الإداري بوزارة الشؤون البلدية والقروية حماد الخويطر أسمى آيات التقدير والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترقيته الى المرتبة الرابعة عشرة بالوزارة.

وأعرب الخويطر عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية؛ مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمزيد من البذل والعطاء والتفاني؛ لما فيه خير الوطن ودعم مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها بلادنا المباركة، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع البلدي في المملكة من لدن القيادة الرشيدة.

وعبّر الخويطر عن شكره وامتنانه لوزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ على هذه الثقة؛ وشكره لمدير عام الموارد البشرية بالوزارة طلال الكود، سائلاً الله العلي القدير أن يوفقه لخدمة دينه و مليكه ووطنه.

‏