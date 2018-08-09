زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة يرافقه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس المقر الرئيسي لشركة «زين السعودية» بمشعر منى، وذلك للاطلاع على جهود الشركة المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» المهندس سلطان الدغيثر وعدد من منسوبي الشركة.

وحضر المهندس السواحة تدشين الشركة لشبكة الجيل الخامس في عدد من المواقع بالمشاعر المقدسة، كما اطلع خلال الزيارة على عرض تقديمي للخطة التشغيلية للشركة خلال موسم حج هذا العام 1439هـ 2018م، والذي استعرض الخطط التقنية والتجارية، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الشركة لتمكين ضيوف الرحمن من أحدث تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن شكره وتقديره لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات لما يشهده قطاع الاتصالات من نهضة فاعلة تسهم بشكل أساسيّ في دفع عجلة التنمية في المملكة ولاسيما في الوقت الحالي الذي تشهد فيه البلاد نقلات نوعية على كافة الأصعدة، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الفعّال والمثمر التي تقوم به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في سبيل تطوير وتحسين خدمات القطاع، بما يعود بالفائدة على جودة الخدمات المقدمة.

يشار إلى أن الزيارة شهدت حضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة والشركة.