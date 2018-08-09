نجح فريق طبي بمستشفى أملج العام في اكتشاف حالة نادرة لكبد زائدة «عيب خلقي» على سطح مرارة مفصولة عن الكبد الأصلي لسيدة مقيمة من الجنسية العربية تبلغ من العمر 33 عاما، حيث تم اكتشافها أثناء إجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار للمريضة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم بحمد لله استئصال هذا العيب الخلقي بعد إجراء العملية، والتي استغرقت قرابة الساعة وتكللت بالنجاح، ومازالت المريضة ترقد بالمستشفى للمتابعة وهي بصحة جيدة، وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة والمسجلة على مدار 80 عاما 20 حالة.