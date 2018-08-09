أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على هذه المكرمة التي تجسد معاني الأخوة والمحبة الإسلامية في أبهى صورها لإخوانه وأبنائه من ذوي شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق.وأكد أن الأمر الكريم يأتي في سياق الدعم المتواصل، والاهتمام البالغ الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين للقضية الفلسطينية، وتقديراً منه للتضحيات الكبرى التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني في أرض الرباط، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق كل الدعم والمؤازرة والتقدير في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة، وللحفاظ على قبلة المسلمين الأولى (القدس الشريف).وسأل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويكلأهما برعايته، ويجزيهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يحفظ للمملكة أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.