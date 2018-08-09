دعت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك على خلفية ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض تجاه المملكة العربية السعودية.وعبرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية اليوم (الخميس)، عن انشغالها لتداعيات الأزمة التي تشهدها العلاقات بين المملكة وكندا، داعية إلى ضرورة احتكام الدول في علاقاتها الخارجية إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خصوصًا ما يتعلق باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.ونوهت الوزارة في ختام بيانها بالعلاقات الأخوية العميقة التي تربط الجزائر بالمملكة العربية السعودية.