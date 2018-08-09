قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس إن موسكو ستبدأ العمل على إجراءات عقابية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو.وقالت واشنطن أمس الأربعاء إنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بحلول نهاية أغسطس بعد أن تأكدت أن موسكو استخدمت غاز أعصاب ضد عميل روسي سابق وابنته في بريطانيا وهو الأمر الذي ينفيه الكرملين.وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية إنه لم يتم تقديم أي دليل يثبت أن اللوم يقع على روسيا وإن الذريعة التي تعتمد عليها حزمة العقوبات الجديدة ملفقة.