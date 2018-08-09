استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه بالوزارة اليوم (الخميس)، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة كريستوفر هينزيل، والوفد المرافق له.ورحب الدكتور آل الشيخ في مستهل اللقاء, بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرياض، الذي بدوره هنأ الوزير بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيراً للشؤون الإسلامية، مشيداً بتميز ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.