أعلنت جامعة نجران أن إجمالي عدد طلبات المتقدمين خلال عمليتي القبول الإلكتروني للعام الجامعي 1440/1439هـ بلغ 15210 طلبات، حيث تم استيعاب جميع خريجي وخريجات ثانويات منطقة نجران والمناطق التعليمية المجاورة بنسبة 100% لآخر 3 سنوات خلال المرحلة الأولى الرئيسية، وآخر 4 سنوات للمرحلة الثانية الاحتياطية.وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري، أن الجامعة أعلنت اليوم نتائج طلبات المرحلة الثانية «القبول الاحتياطي» للفصلين الأول والثاني التي بدأ التقديم فيها بتاريخ 17 من الشهر الجاري واستمر حتى تاريخ 25 من الشهر نفسه، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي ستخصص للفصل الثاني وتبدأ بتاريخ 22 / 12 / 1439هـ، ولغاية 15/ 4 /1440هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 19 / 4 / 1440هـ.يذكر أن الجامعة أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين نتائج المرحلة الأولى للقبول الرئيسي التي بدأت بتاريخ 17 شوال الماضي وحتى الـ 10 من الشهر الجاري، وتم استيعاب جميع خريجي وخريجات ثانويات منطقة نجران لآخر ثلاث سنوات لتعد بذلك أكبر مرحلة قبول رئيسية للجامعة منذ إنشائها.