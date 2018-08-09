ألقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق أمس (الأربعاء)، محاضرة بعنوان «الإمارات والسعودية شراكة استراتيجية» نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, حضرها عدد من المختصين والباحثين.وأشار الأمين العام المساعد خلال المحاضرة إلى أبعاد الشراكة الإمارتية السعودية وأهدافها والفوائد المتوخاة منها ودورها في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك, موضحاً آفاق التعاون السياسي والأمني والعسكري ودور البلدين في الحفاظ على الأمن الخليجي والعربي والدولي، وتحقيق مزيد من الرفاه لمواطنيها.وبين الأمين العام المساعد أن هذه الشراكة تتسق مع أهداف المجلس وآلياته التي سبق إقرارها بشأن تشجيع الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات تكاملية لتسريع العمل الخليجي المشترك وتتوافق مع النظام الأساسي للمجلس والاتفاقيات المبرمة في إطار المجلس.وسلط الدكتور العويشق الضوء على المؤشرات الاقتصادية للبلدين، والتحديات التي تواجه المنطقة وكيفية مساهمة هذه الشراكة المتميزة في مواجهتها في إطار العمل الخليجي والعربي المشترك.