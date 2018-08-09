يأمل الفلسطينيون أن يتمكنوا من تقليل اعتمادهم على إسرائيل في توفير الكهرباء بالاستفادة من طاقة الشمس سواء من خلال رص الألواح الشمسية في صفوف منتظمة في حقل بالضفة الغربية، أو بالاستفادة من أسطح المباني في قطاع غزة، رغم ما يتراكم بها من مظاهر الفوضى.ولا تحصل الضفة الغربية سوى على ثلاثة أرباع الكهرباء التي يحتاج إليها سكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، ويستورد أغلبها من إسرائيل وكمية أقل بكثير من الأردن.أما في قطاع غزة فالكهرباء التي يتم توليدها بكميات ضئيلة للغاية لدرجة أن القطاع لا يحصل حتى بما يستورده من إسرائيل ومصر إلا على ثلث احتياجاته، ولذلك يعاني سكانه البالغ عددهم مليونا نسمة، إذ يحصلون على الكهرباء لأربع ساعات فقط في المتوسط كل يوم.وأخذ أفراد على عاتقهم مهمة تركيب ألواح شمسية ومد كابلات على جانب المباني من أجل استمرار دوران المراوح أو تشغيل أجهزة التلفزيون وغيرها من الأجهزة المنزلية.وارتفع عدد الألواح في القطاع إلى أربعة أمثاله في أربع سنوات، وأصبحت تنتشر الآن فوق الأسطح وفي شرفات البيوت والمدارس والمستشفيات والمتاجر والبنوك والمساجد في القطاع.ويقول أصحاب الأعمال في قطاع غزة إن إسرائيل كانت تمنعهم حتى من استيراد أنواع مختلفة من البطاريات المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية، على اساس أن من الممكن استخدامها في أغراض عسكرية.