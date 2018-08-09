قدمت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف, خدماتها لأكثر من 16 ألف حاج للعام الجارٍ, بمتابعة مستمرة من أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز , ومشاركة العديد من القطاعات المختلفة منها الأمنية والخدمية لينعم حجاج بيت الله الحرام بمنظومة متكاملة من الخدمات المختلفة.وأوضح رئيس مركز أبو عجرم بدر بن عيد الشمري, أن عدد الحجاج المخدومين بمدينة الحجاج حتى الأن قد بلغ 16477 حاجاً يستقلون 713 حافلة, قدمت لهم الخدمات الصحية والأمنية والمعيشية والسكنية كافة, رافعاً شكره لأمير منطقة الجوف على توجيهاته ودعمه المستمر لضيوف الرحمن، كما قدم الشكر لجميع المشاركين والمتطوعين في خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام, سائلاً الله عز وجل القبول لجميع الحجاج.من جانبه, بين مدير إدارة المنافذ البرية بوزارة الحج والعمرة فيصل بن جمعان الزهراني, أن الوزارة تتطلع لبذل المزيد من الجهود لراحة قاصدي بيت الله الحرام لخدمتهم وتقديم الحفاوة والترحيب بهم وهم بطريق الحج لمواصلة رحلتهم للأراضي المقدسة بكل يسر وسهولة, مضيفا أن الوزارة وضعت خطط تشغيلية لتفعيل المهام المناطة بها بدءاً من وصول الحجاج عبر المنافذ البرية بتجهيز وتهيئة تلك المقار لاستقبال الحجاج بما يليق بهم، وتفعيل برنامج ضيافة الحاج بالمنافذ الحدودية البرية بمشاركة إمارات المناطق.وقدم الزهراني شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على متابعته وتوجيهاته الكريمة بتسهيل الصعوبات كافة وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن, كما رفع الشكر للجهات كافة التي شاركت في استقبال وخدمة الحجاج بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم وما وجدوة من حفاوة وحسن استقبال .