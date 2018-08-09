قال حرس السواحل التركي إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في وقت مبكر اليوم (الخميس) عندما غرق زورق مهاجرين قبالة الساحل الغربي للبلاد. وجرى إنقاذ أربعة أشخاص.وغرق الزورق قبالة ساحل إقليم أيدن قرب مدينة كوساداسي وهي وجهة سياحية شهيرة.وأصبحت تركيا، في عام 2015، واحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر يسلكون طريق البحر إلى دول الاتحاد الأوروبي يفر أغلبهم هربا من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.وخفض اتفاق أبرم عام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشدة تدفقات المهاجرين بعد مقتل مئات أثناء عبورهم إلى جزر يونانية على مسافة بضعة أميال من الشاطئ التركي.وأفادت بيانات الأمم المتحدة بأن أعداد المهاجرين الذين سلكوا مسارا أطول وأكثر خطورة من شمال أفريقيا إلى إيطاليا بلغت 172301 في 2017 انخفاضا من 362753 في 2016 وأكثر من مليون في 2015.ويقول الموقع الإلكتروني لحرس الحدود التركي إن 54 شخصا وصفتهم السلطات بأنهم "مهاجرون غير نظاميين" غرقوا قبالة شواطئ البلاد هذا العام حتى يوم الثلاثاء الماضي.