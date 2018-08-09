استقبل محافظ أملج زياد البازعي في مكتبه اليوم (الخميس) مساعد مدير مرور تبوك العقيد سمير الغبان يرافقه مدير شعبة السلامة الرائد خالد الرشيد وبحضور وكيل المحافظة مسعود الجهني و مدير مرور أملج رئيس رقباء خضر النجار ورئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز الجهني، في إطار جولته التفقدية للمحافظة.

واجتمع الغبان مع ممثل البلدية ورئيس المجلس البلدي لمناقشة توفير وسائل الأمن والسلامة ووضع اللوحات التحذيرية في مواقع العمل والميادين ومطبات التهدئة حسب المواصفات المعتمدة، وقام بجولة ميدانية وقف على بعض التقاطعات والدورات ومداخل ومخارج المحافظة، يأتي ذلك في إطار توجيهات مدير مرور تبوك العميد محمد العتيق للتأكد من وسائل السلامة المرورية في المحافظات.