أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس جامعة الدول العربية الدكتور أمجد شموط، على الدور الكبير للمملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات والرعاية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام سواء بتوفير الأمن وهو أهم شيء للحاج، وتوفير التيسيرات والخدمات لهم من حيث الاقامة والتأشيرات من السفارات السعودية في الخارج وتوفير سبل الراحة والتعاون والتعامل الكبير مع الحجاج.وأشار شموط إلى أن هناك خدمات كبيرة تقدمها المملكة لخدمة الحجاج وتوفير الأجواء المناسبة لإقامة هذه الشعيرة العظيمة، مؤكدًا أن المملكة أقامت الكثير من البنى التحتية والمنشىآت والمرافق العامة من أجل التخفيف عن الحجاج وتسهيل إقامة الشعائر المتنوعة.ولفت شموط إلى إن جهودًا كبيرةً تشكر عليها المملكة من أجل حماية الحجاج وتوفير الأمن اللازم من لحظة دخول الحاج الى خروجه من المشاعر المقدسة،وذلك رغم توافد الأعداد الكبيرة من أنحاء العالم كافة، وما يتطلبه ذلك من بذل للمزيد من الجهود الكبيرة.وأوضح رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان «أن موسم حج العام الماضي لم يسجل أية ملاحظات سلبية، وكان هناك نجاح منقطع النظير، مما يدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أمن الحاج وسلامته، ولها منّا كل التقدير والامتنان».