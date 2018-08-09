وجه مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد نقادي المسئولين في الجامعة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل مبتعثي الجامعة إلى دول أخرى ومساعدتهم في الحصول على قبول يتيح لهم إكمال دراستهم بكل يسر وطمأنينة والتنسيق مع وزارة التعليم في ذلك، كما أن الجامعة تفتح أبوابها لكل من يريد إكمال دراسته في الجامعة أو في أي من الجامعات السعودية الشقيقة.

وأكد نقادي أن الإجراءات المتخذة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ضد التجاوز الصارخ من كندا تعزز مواقف المملكة العربية السعودية الراسخة والرافضة دائماً لأي محاولات للتدخل في شؤون الدول أو المساس بسيادتها وهذا هو نهج المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، كما أن سياسة المملكة ترفض أي استخدام لمبدأ حقوق الإنسان، كوسيلة للابتزاز والضغط، وانتهاك الخصوصية وعدم احترام خصائص الدول الدينية والثقافية والحضارية والانسياق خلف مزاعم باطلة، وشعارات زائفة لا تراعي التنوع الثقافي والتي تكفله وتصونه المعايير والمواثيق الدولية.

وأوضح نقادي أن التاريخ يشهد على أن المملكة لم ولن ترضخ قط لأي ضغوط تتدخل في شؤونها الداخلية وتحاول المساس بأمن الوطن والمواطن، فهي دولة ذات سيادة وقرار منفصل لا تتهاون في التعاطي مع كل ما يسيء إليها ويمس سيادتها، مشيراً إلى ما حققته السعودية من منجزات ملموسة وقوية في ميدان حقوق الإنسان بتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة والتزامها بالمبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، وتحمى حقوقه بنظام حكم رشيد يقوم على أسس الشورى والعدل والمساواة.