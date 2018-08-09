أكد فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام أن رعاية الحرمين الشريفين وخدمة زوارهما التي يقوم عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، تُعَدُّ من أجلِّ الجهود المشكورة من الله الوهَّاب وهي محل تقدير من الناس جميعًا.وأشار الدكتور شوقي إلى أن العالم أجمع لمس مظاهر التقدير ومزيد الاهتمام وحسن المعاملة من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين بسخاء مع تحمل المسؤولية الشرعيَّة والتاريخية التي أناطها الله بها وشرفها من أجلها حيث جعلها راعية للبيت الحرام والمسجد النبوي الشريف.ونوه مفتي الديار المصرية بالدور الكبير الذي تمارسه عبر وزارتها العديدة خاصة وزارة الحج والعمرة التي تعتني بتنفيذ سياسة المملكة بشأن الحج والحجاج، وكذا المؤسسات الأهلية المختصة بالعناية بالحُجَّاج ورعايتهم، ابتداء من التخطيط ومرورًا بالتنفيذ والمتابعة والإشراف وانتهاء بالرقابة للتحقق من تقديم أجود مستويات الخدمات التي يحتاج إليها حُجَّاج بيت الله الحرام والمعتمرون، وزوار المسجد النبوي الشريف.