يُشكّل استهلاك (قطاع المباني) نحو 29 % من الطاقة المستهلكة في المملكة، يذهب منها ما يقارب 6% للتبريد، وبحسب الإحصاءات المعتمدة لعام 2016م، فإن أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية الأخرى والإضاءة حظيت بالنصيب الأوفر في استهلاك الكهرباء في القطاع.

ويعمل في «فريق المباني» بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي تشارك فيه العديد من الجهات المختصة، فريق عمل يمثل عدداً من الجهات المختصة والخبراء تنسق وتنظم جهودها لتنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة في قطاع المباني، التي تشمل (مكيفات الهواء - غسالات الملابس - مجففات الملابس - الثلاجات والمجمدات - سخانات المياه - الإنارة - العزل الحراري).

وعمل الفريق على تحديث اللائحة الفنية 2663 المتعلقة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة ( 65 ألف وحدة حرارية بريطانية أو أقل)، تشمل مكيفات ( الشباك - السبليت )، واشتملت اللائحة على معدل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف الصغيرة بحسب الكفاءة واستطاعت المملكة تدريجياً بعد تحديث المواصفة القياسية ( 2663 ) أن تكون في مصاف الدول السباقة في العالم في هذا المجال، حيث تمكنت من رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف ذات السعات الصغيرة من ( 7.5 EER)، في عام 2012م، إلى ( 9.5 EER) في العام 2013م، ثم إلى ( 11.8 EER) في العام 2018م، متخطية الكثير من دول العالم المتقدمة في مجال كفاءة الطاقة.

ويبلغ الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف في المملكة حالياً على النحو الآتي أجهزة مكيفات الاسبيلت ( جميع السعات ): ( EER 11.8، أجهزة مكيفات الشباك ذات السعات أقل من أو يساوي 24 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة: ( EER 9.8 ).، أجهزة مكيفات الشباك ذات السعات أكثر من 24 ألف، وأقل من أو يساوي 65 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة: ( EER 9 ).

وفيما يخص اللائحة الفنية ( 2874 ) المتعلقة بأجهزة التكييف ذات السعات الكبيرة فهي تتضمن ستة أنواع من الأجهزة مكيفات هواء تعمل بالكهرباء، وحدات التكثيف، المكيفات المركزية (Chillers) K المكيفات المركزية بنظام الامتصاص(Absorption chillers).، مكيفات هواء تعمل بنظام التبريد المتغير (VRF).، وحدات التكييف التي تخدم غرف الكمبيوتر والخوادم.

واشتملت اللائحة الفنية الخاصة بغسالات الملابس ذات الرقم (SASO 2885/2018) التي تم تحديثها للتنفيذ على مرحلتين، على عدد من الأنواع، شملت (غسالات الملابس ذات الحوضين - غسالات الملابس علوية التحميل - غسالات الملابس أمامية التحميل ) إلى سعة 25 كيلو جرام.

واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للغسالات، وكذلك لأول مرة على معدل استهلاك المياه، كما اعتمدت المواصفة تاريخ التطبيق على مرحلتين تبدأ أولاهما من تاريخ أكتوبر 2018 والمرحلة الثانية من تاريخ أكتوبر 2020.

أما مجففات الملابس فتم إصدار مواصفة جديدة لكفاءة الطاقة للمجففات ( SASO 2883/2017 ). وتشمل المجففات التي تعمل بالتكثيف أو التي تعمل بالهواء إلى سعة 25 كيلو جرام.

واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للمجففات، وحددت المواصفة الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للمجففات التي تعمل بالتكثيف والمجففات التي تعمل بالهواء.

وتم تحديث اللائحة الفنية المتعلقة بالثلاجات المنزلية الكهربائية لزيادة متطلبات كفاءة الطاقة، لتشمل (الثلاجات المنزلية ) بسعة 1100 لتر ( 39 قدم مكعب )، ( الثلاجات - المجمدات المنزلية ) بسعة حتى 1100 لتر ( 39 قدم مكعب )، (المجمدات المنزلية) بسعة حتى 850 لتر ( 30 قدم مكعب )، (الثلاجات المدمجة و الثلاجات - المجمدات المدمجة والمجمدات المدمجة ).

واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للثلاجات، وحددت المواصفة الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للثلاجات على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى خلال عام 2018م في حين ستبدأ المرحلة الثانية في يناير 2020م.

كما تم إصدار مواصفة جديدة لكفاءة الطاقة لسخانات المياه ( SASO 2884/ 2017 ).

واشتملت المواصفة على السخانات التالية ( سخانات المياه الكهربائية 2000 لتر أو أقل - سخانات المياه اللحظية 2000 لتر أو أقل - سخانات المياه بالحرارة 2000 لتر أو أقل - سخانات المياه الشمسية 2000 لتر أو أقل - سخانات المياه بالغاز 300 لتر أو أقل - الخزانات الحرارية للمياه 2000 لتر أو أقل وهي لا تستهلك طاقة لكنها مشمولة في المواصفة )، واستثنت المواصفة السخانات التي تعمل بوقود صلب، والسخانات التي تستخدم لتسخين الطعام والشراب.