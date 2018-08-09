تفقد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، المراكز التوجيهية للرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، حيث زار مركز جبل ثور التوجيهي ومركز مكتبة الحرم والمركز التوجيهي ونقاط التوزيع بعرفة.

وخلال الجولة اطلع على التجهيزات المعدّة لاستقبال ضيوف الرحمن والمواد التوجيهية التي يوزعها الأعضاء، واستمع إلى شرح مفصل عما تميزت به مشاركة الرئاسة العامة في حج هذا العام 1439هـ من استخدام للتقنيات الحديثة بمختلف اللغات خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

ونوَّه السند، بما يبذله الأعضاء من جهود، مثمناً حسن تعاملهم مع الزوار، مبينا أن قيام الأعضاء بتوعية الحجاج يعد عملاً جليلاً ليؤدي ضيوف الرحمن نسكهم وفق ما يرضي الله عز وجل ووفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال توزيع المطويات والكتب وغيرها من المواد التوعوية، إلى جانب التوجيه المباشر للحجاج.

ووجه السند بالعمل على تطوير أعمال المراكز التوجيهية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والوسائل المستخدمة فيها ضمن مشروع الرئاسة العامة في التوعية الذكية التي تستهدف من خلالها استخدام أحدث ما وصلت إليه التقنية لإيصال رسالة الهيئة التوعوية.

وأضاف قائلا: «أوصي إخواني وزملائي العاملين بتقوى الله عز وجل والعمل الجاد المخلص الذي يكون لائقاً بمكانة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون التميز في أداء العمل وضبطه وجودته هو الهدف».

وبيَّن السند أن مشاركة الرئاسة العامة في الحج بهذه الإمكانات والمقار الحديثة يعكس مدى الدعم الذي تلقاه الرئاسة العامة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

وثمن ما تلقاه الرئاسة العامة من دعم ومساندة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وما يلقاه فرع الرئاسة بالمنطقة من دعم واهتمام من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وكافة الجهات العاملة في الحج.