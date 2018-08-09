فاز فريق البلد من محافظة ضباء بالمركز الأول وحصل على الكأس والميداليات الذهبية، فيما نال فريق النابع المركز الثاني والميداليات الفضية في بطولة الكر الثانية لكرة القدم التي تنظمها بلدية قرية بداء التابعة لمحافظة الوجه، وذلك بحضور وكيل محافظة الوجه حماد بن طويلع الحويطي.

وشارك في البطولة 160 لاعباً مقسمين على ثمانية فرق قادمين من مختلف محافظات منطقة تبوك.

وفي ختام البطولة كرم وكيل المحافظة اللجان المنظمة للدورة والداعمين لها من الدوائر الحكومية و المؤسسات والشركات الخاصة والأفراد.

من جهته، عبّر رئيس بلدية بداء المهندس محمود العطوي عن شكره لحكومة خادم الشريفين ولأمير منطقة تبوك على دعمهم الدائم لجميع الأنشطة الشبابية في جميع القرى والمحافظات وعلى كافة الأصعدة والمجالات.