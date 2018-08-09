وقعت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة للعام الخامس على التوالي اتفاقية مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي في برنامجها الصحي التطوعي للعام الـ 12، بمشاركة أكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة من الكليات الصحية من مختلف مناطق المملكة، ويهدف البرنامج لتقديم خدمات صحية ميدانية في منطقة المشاعر المقدسة أثناء الحج برعاية المديرية العامة للدفاع المدني وشراكة تنفيذية من قبل الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية.

وأوضح مدير إدارة التطوع والشراكات المجتمعية المهندس عبدالرحمن باجندوح أن المدينة الطبية تشارك في هذا البرنامج للعام الخامس على التوالي وتقوم برعايتها الطبية بتوفير التموين الطبي وتدريب المتطوعين على أساسيات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، كما يتم توفير قاعات التدريب وإمكانية الانضمام للعمل الميداني.

وأضاف باجندوح أنه سيشارك في هذا البرنامج أكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة من الكليات الصحية من مختلف مناطق المملكة تحت إشراف نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في فترة الحج لمدة 10 أيام، واستهداف تحقيق ٣٠ ألف ساعة تطوع.

من جهته، قدم المدير العام التنفيذي في المدينة الطبية بالإنابة الدكتور طارق منشي شكره وتقديره على هذه البرامج التطوعية وتكريس ثقافة التطوع لخدمة ضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج وهو منهج تدعمه وتحفز عليه وزارة الصحة لما لها من رسائل إنسانية ايجابية للبذل والعطاء دون مقابل ابتغاءً لوجه الله تعالى وتدريب وتطوير للكوادر الطبية