واصل الجنيه الاسترليني خسائره يوم الخميس مقتربا من أدنى مستوى في عام واحد مقابل الدولار، مع تزايد قلق المستثمرين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون إبرام اتفاق بخصوص علاقتها مع التكتل في المستقبل.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2842 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس 2017. والاسترليني منخفض للجلسة السادسة على التوالي ويتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو أيار.

وارتفع الاسترليني مقابل اليورو اثنين بالمئة إلى 89.975 بنس، ليصعد من أدنى مستوى في عشرة أشهر الذي لامسته العملة البريطانية يوم الأربعاء.

وبدأ الاضطراب الأخير بعد أن حذر وزير التجارة البريطاني ليام فوكس في مطلع الأسبوع من أنه يرى احتمالا بنسبة 60 بالمئة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ويعتقد معظم المحللين أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيبرمان اتفاقا، لكن الشكوك تتزايد.

كما انخفض الاسترليني مقابل الين الياباني يوم الخميس 0.2 بالمئة إلى 142.87 ين. ومقابل الفرنك السويسري، انخفض الاسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.2790 فرنك وهو أدنى مستوى في 11 شهرا.