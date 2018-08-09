تراجعت الأسهم الأوروبية في عدد من القطاعات يوم الخميس مع صدور مجموعة جديدة من نتائج أعمال الشركات أثارت تقلبات حادة في الأسعار لكنها لم تبدد المخاوف من التوترات الجيوسياسية في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وعقوبات جديدة على روسيا.

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة، وسط خسائر ثقيلة في باريس ولندن حيث انخفض المؤشران كاك 40 الفرنسي وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة لكل منهما.

وأدى موسم نتائج الأعمال الحالي أيضا إلى تحركات حادة بين الشركات التي تنشر نتائج الربع الثاني.

وسجلت شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية أفضل أداء بعدما أعلنت نتائج تفوق التوقعات في الربع الثاني، وقفز سهما تسعة بالمئة.

لكن سهم توي الألمانية هبط ثمانية بالمئة، بعدما جاءت نتائج الربع الثالث من سنتها المالية مخيبة للتوقعات، حيث عزت الشركة ضعف حركة سفر الأوروبيين إلى موجة حر صيفية.

ورحب المستثمرون أيضا بأنباء استقالة الرئيس التنفيذي لشركة باندورا، بعد أيام من إصدار تحذير بشأن الأرباح والإعلان عن تخفيضات في الوظائف.

وارتفعت أسهم شركة المجوهرات الدنمركية أيضا بنسبة 6.5 بالمئة.