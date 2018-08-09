أطاحت الأجهزة الأمنية بالرياض بتشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص متورطين في تنفيذ 14 جريمة لسرقة الأموال وبضائع محال تجارية.

وأكدت شرطة منطقة الرياض في بيان لها اليوم (الخميس) أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل مكون من ستة أشخاص «أربعة باكستانيين ويمني وهندي» جميعهم في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة أموال وبضائع من محال تجارية، والسرقة من المركبات.

وأشارت الشرطة إلى أنه وبالقبض عليهم وجد بحوزتهم معدات تم استخدامها في ارتكاب جرائمهم، وقد أقرّوا الجناة بارتكاب 14 جريمة سرقة، وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

وشددت شرطة منطقة الرياض أنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.