قال التلفزيون الرسمي إن رئيس جنوب السودان سلفا كير أصدر عفوا عن جميع المتورطين في الحرب الأهلية ومن بينهم زعيم المتمردين ريك مشار وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق سلام.

ويوم الأحد وقع كير ومشار زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة وجماعات أخرى اتفاقا لوقف إطلاق النار واقتسام السلطة في العاصمة السودانية الخرطوم.

وتمت تلاوة أمر العفو في التلفزيون الرسمي في وقت متأخر يوم الأربعاء.

وتحول خلاف سياسي بين كير ومشار عام 2013 إلى حرب أزهقت أرواح عشرات الآلاف وأجبرت ربع السكان على الفرار من ديارهم وتسببت في انهيار الاقتصاد المعتمد على النفط.

وغذت الصراع نزاعات عرقية. وفشلت اتفاقات سلام سابقة بينها اتفاق أبرم عام 2015 أوقف القتال لفترة وجيزة لكنه انهار بعد أن عاد مشار إلى العاصمة جوبا في العام التالي.

والحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة هي أكبر جماعة متمردة تقاتل حكومة كير ويسيطر مقاتلون متحالفون معها على عدة مناطق قرب العاصمة.