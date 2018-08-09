أعلنت جامعة الحدود الشمالية توافر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للمعيدين والمعيدات بالابتعاث المباشر والتعيين المؤجل إلى ما بعد الانتظام في الدراسة في الخارج باستثناء معيدي كلية الطب الذين سيعينون بعد المسابقة شريطة الإبتعاث مباشرة، وذلك في كليات الجامعة بمقرها بعرعر وفروعها في كل من ( رفحاء - طريف - العويقيلة ) التي ترغب الجامعة في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة عبر موقع الجامعة الإلكتروني.وأوضحت الجامعة أنه سيكون القبول متاح إلكترونياً لمدة أربعة أيام اعتباراً من (الأحد) القادم إلى نهاية عمل يوم (الأربعاء),مؤكدةً أهمية إرفاق جمعيع الوثائق المطلوبة.