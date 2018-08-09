أكد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، استعداد الجامعة لتنفيذ التوجيه السامي الكريم المؤكد على موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية، وما تضمنه التوجيه من إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا بسرعة، وتهيئة الاستعدادات كافة لنقل مبتعثي جامعة جازان في كندا من الطلاب والطالبات ومساعدتهم وتسهيل إجراءات تحويلهم لجامعات مماثلة ومميزة.وأوضح المشرف على إدارة الابتعاث والاستقطاب والتعاون الدولي بالجامعة الدكتور محمد بن عبدالرحيم عقيل، أن الجامعة تواصلت مع جميع مبتعثيها في الجامعات الكندية، ودعت الطلاب والطالبات للتواصل مع غرفة العمليات المشتركة لوزارة الخارجية والتواصل مع الملحقية الثقافية بكندا.كما دعت المبتعثين بكندا التواصل مع إدارة البعثات بجامعة جازان، وذلك من خلال العناوين التالية: Email:sefricjazanu.edu.sa، Tel: 00966 173295000 Ex. 8878 - 1904 - 1901 وذلك لتقديم الدعم اللازم وتسهيل إجراءاتهم كافة لتطبيق الأمر السامي الكريم على وجه السرعة.