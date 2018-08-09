أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على أهمية عدم الإسراف في بناء المساجد ، ووضع نموذج يمكن أن يحتذى به في بناء بيوت الله.وبين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد "مساجد" الشيخ فهد بن ناصر السليمان ، وأعضاء المجلس، في مكتبه بالوزارة بالرياض اليوم ( الخميس) بحضور نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، أن الوزارة ستدعم أعمال البناء والإعمار التي تقوم بها المؤسسة .من جانبه عبّر الشيخ فهد السليمان عن شكره للشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على الدعم والرعاية التي تحظى بها المؤسسة في تنفيذ أعمالها ومشروعاتها في بناء بيوت الله , مستعرضاً جانباً من الأعمال والمشروعات التي نفذتها المؤسسة خلال العام الماضي , مبيناً أن المساحات التي وقعت لأراضي المساجد تزيد عن (47) ألف م مربع وهذا تحقق بعد توفيق الله عز وجل ، نظير ما تجده المؤسسة من الدعم من ولاة الأمور ، ومن وزارة الشؤون الإسلامية ، ومن المحسنين ومن سائر المواطنين ، وهذا ليس بمستغرب على هذه البلاد المباركة التي قامت على هذه الشريعة المطهرة بل وهي موطن الإسلام ومنطلق بناء المساجد .بعدها ألقى مدير عام المؤسسة خالد بن عبدالرحمن النشوان ، كلمة أكد فيها أن المملكة التي شرفها الله بوجود الحرمين الشريفين قيض الله لها أئمة الهدى والولاة الصالحين الذين استمدوا نهج الحكم الرشيد من الكتاب والسنة وكان على رأس أولوياتهم دائماً عمارة الحرمين الشريفين والعناية بشؤنهما بالإضافة إلى العناية ببقية المساجد في أرجاء المملكة للوقوف على احتياجاتها بناء وإعماراً ، وذلك منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز إلى يومنا هذا .وأضاف: "لقد امتدت هذه العناية المتوارثة للمساجد إلى هذا العهد الزاهر الذي تعيشه المملكة اليوم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين إيماناً منهما بأهمية المساجد ودورها الكبير في جمع كلمة المسلمين وتعزيز لحمتهم الوطنية ، فكان من ثمار هذه العناية إنشاء هذه المؤسسة المباركة برعاية كريمة من ولاة أمورنا التي تعد تجسيداً عملياً لهذه العناية المباركة بالمساجد لأنها تحمل رسالة سامية وتسعى جاهدة من أجل أن تكون مساهماً فعالاً ضمن أُطر منظومة ورؤية 2030 للمملكة في التكامل الاقتصادي والخدمي والاجتماعي" .بعدها استعرض مدير المؤسسة الخيرية لعمارة المساجد نبذه مختصرة عن هذه المؤسسة الخيرية لعمارة المساجد .واطلع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الاجتماع على خطط المؤسسة في بناء المساجد خلال العام الجاري 1439هـ ــ 2018م ، في كل من : المدينة المنورة ، وجازان ، وتبوك ، وحائل .