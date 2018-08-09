توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس) - بمشيئة الله تعالى - رياحًا نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، مكة المكرمة، جازان، عسير ) فيما تهطل الأمطار على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.