وصف وكيل وزارة الحج والعمرة الدكتور حسين الشريف الدورات التدريبية المقدمة للمطوفين ومنسوبي مؤسسات الطوافة بأنها الوسيلة المثلى لتأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.وشدد الشريف على أن هذه الدورات التدريبية تهدف لصقل وتنمية المهارات لدى الشباب المشاركين في موسم الحج وتجعلهم أكثر إحترافيه في العمل كل في تخصصه.ووجه الشريف خلال زيارته لمقر مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا رسالة للمطوفين بضرورة مضاعفة الجهد والعطاء والتفاني في العمل لخدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدي نسكهم بيسر وسهولة.وحرص خلال الزيارة الاطلاع على قطاع الشؤون العامة واستمع لشرح مفصل عن الدورات التدريبية التي يعقدها القطاع من عضو مجلس الإدارة المشرف على القطاع الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي ،كما اطلع على كافة الاستعدادات والتجهيزات والخدمات الصحية والإرشادية التي يقوم بها القطاع.وتفقد وكيل وزارة الحج عدد من القطاعات في المؤسسة منها قطاع تقنية المعلومات للتأكد من انسيابية سير العمل في تقنية المعلومات - ووقف على الخدمات الإلكترونية التي تسخرها المؤسسة في خدمة ضيوف الرحمن -ومواكبتها للمسار الإلكتروني الذي تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذهوأشاد بجهود المؤسسة في تسخير كافة جهودها وخدماتها وإمكانياتها في مجال خدمة حجاج بيت الله الحرام الذين تتشرف المؤسسة بخدمتهم، واهاب بالجميع مضاعفة الجهد والعطاء والتفاني في العمل لخدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدي نسكهم بيسر وسهولة.وتزامن قدوم وكيل وزارة الحج مع تقديم دورة حملت اسم ( التصرف الصحيح في حالات الطوارىء) قدمها بسام بن عثمان بنتن .وشهدت الدورة حضور مدير إدارة خدمات الحجاج بوزارة الحج والعمرة ناصر بن وديان القرشي وعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز سروجي .واستفاد من دورة الإسعافات الأولية التي نظمها قطاع الشؤون العامة بالمؤسسة أكثر من 70 شخص من منسوبي وموظفي مكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة ،بالإضافة لموظفي قطاع الشؤون العامة .ويؤكد الدكتورعبدالعزيز سروجي بأن الدورة حققت الأهداف المرجوة منها في تثقيف العاملين بمكاتب الخدمة الميدانية ليكون أكثر وعيا وتأهيلا بالتعامل مع ضيوف الرحمن في حال وجود مخاطر لاسمح الله ، مشددا على أن هذه الدورات جزء من جهود المؤسسة في رفع مستوى العاملين فيها لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.