أكدت قيادات أمن الحج، أن رجال الأمن جاهزون لرصد كل من تسول له نفسه العمل على تعكير شعيرة الحج، والحفاظ على الأمن في المشاعر المقدسة، وفق خطط مدروسة تضمن سلاسة تفويج ضيوف الرحمن.وأوضح مساعد قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان، خلال مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) في مقر الأمن العام بمنى، أن جميع المداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمشاعر تم إحكامها بالكامل ولن يسمح بالدخول لمن لم يحمل تصريحا إلكترونيا.فيما قال مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، سيتم منع السيارات التي تقل حمولتها عن 25 راكبا من الدخول إلى مكة المكرمة، كما سيتم منعها من الدخول إلى المشاعر المقدسة اعتبارا من يوم 5 ذي الحجة، ومنع الدراجات النارية التي لا تحمل التصاريح النظامية من الدخول إلى المشاعر المقدسة.ولفت اللواء البسامي إلى أن هناك غرامات مالية أقرت في نظام المرور، وهي: 5 آلاف ريال غرامة للمركبة المخالفة التي تضبط داخل المشاعر المقدسة، و3000 ريال للمركبة المخالفة التي تضبط بمحاذاة المشاعر المقدسة، و1500 ريال غرامة للمركبة المخالفة التي تضبط داخل العاصمة المقدسة ولا تهاون مع أي مخالف.ونوه إلى أن منطقة العزيزية أصبحت جزءا من المشاعر المقدسة، لأن أكثر من 700 ألف حاج يسكنون فيها، وهناك تعاقد لتقديم خدمات النقل المروري لهم وهذه الخطوة ساهمت في الاستغناء عن 97 ألف مركبة في الأعوام السابقة.ومن جانبه، استعرض اللواء مطلق سعود القثامي خطة مركز البهيتة الأمني، وقال إن المركز يستقبل حوالى 60% من حجاج البر القادمين من وسط وشرق المملكة ودول الخليج، وتوجد به 13 نقطة فرز وتفتيش للتأكد من صحة التصاريح ونظاميتها، كما تقوم 4 نقاط بتوجيه المركبات الصغيرة والكبيرة إلى مواقعها المخصصة.