أكدت وزارة الحج، حجز 90 % من مقاعد حجاج الداخل عبر البوابة الإلكترونية للحج المخفض والميسر والعام منذ بدء التسجيل في البوابة الإلكترونية للوزارة اعتباراً من غرة ذي القعدة الجاري حتى أمس (الأربعاء).وأوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد القرشي، أن المدن الكبرى حازت على العدد الأكبر في التسجيل، لافتاً إلى أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل يعد بمثابة الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام، مبيناً أن التسجيل الإلكتروني سينتهي في السابع من ذي الحجة.