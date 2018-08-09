أنجزت 16 طالبة من جامعة الطائف دورة امتدت شهرين في المطار الدولي بالمحافظة للتدرب على سلامة المطارات وخدمات الإنقاذ وإطفاء الحرائق وعمليات التشغيل والمراقبة الجوية.وتسلمت المتدربات شهادات التخرج من مدير المطار المهندس عبدالوهاب بخاري، الذي بين أن البرنامج التدريبي للطالبات يقام لأول مرة ضمن الشراكة المقامة بين المطار والجامعة، إذ تلقين تدريبهن على أيدي كوادر متخصصة من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني، ووضع لهن برنامج اشتمل على جميع الأقسام الإدارية والتشغيلية بالمطار، بحيث يضمن لهن المعرفة التامة بأساليب العمل الإداري والتشغيلي والاستثماري بالمطارات، وتجهيزهن لسوق العمل حسب تخصصاتهن.وأشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للطيران المدني في رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية وتدريبها وفق أعلى المعايير، وإيجاد فرص عمل متساوية لبنات هذا الوطن الغالي، وكان من ضمن هذه المبادرات ما أعلنت عنه الهيئة أخيرا بإتاحة الفرصة لتأهيل وتوظيف الفتيات في مهنة المراقبة الجوية.