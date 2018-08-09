دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أمس (الأربعاء)، الإطلاق التجريبي لنظم المعلومات الجغرافية للمساجد، الذي تضمن في مرحلته الأولى الإطلاق تباعاً لخمسة أنظمة مع تطبيقاتها على الأجهزة الذكية، وهي: نظام المساجد، نظام الأئمة والمراقبين، نظام المناشط الدعوية، نظام خدمات المتبرعين، ونظام الصيانة والمراقبة الميدانية.وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أنه يمكن الوصول لتلك الأنظمة عن طريق منصة نظم المعلومات الجغرافية للمساجد المتاحة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، وعن طريق تطبيقات الهواتف الذكية لأجهزة آبل، وأجهزة الأندرويد، التي سيتم إطلاقها تباعاً، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.وأفاد تقرير صادر عن وكالة الوزارة لشؤون المساجد، أن من وظائف النظام تصميم شاشات الاستعلام عن المعلومات والبحث والتعديل والإضافة، وتسهيل عملية الاستعلام عن العاملين في المساجد من أئمة ومؤذنين، وتحديد الأماكن المناسبة لبناء مساجد جديدة، وتقدير التوزيع السكاني المحيط بالمسجد، وتحديد النطاق الجغرافي الذي يخدمه كل مسجد، والرفع المساحي لحدود أراضي المسجد، وتصميم تقارير إحصائيات محددة تساعد المستفيدين لاتخاذ القرار.