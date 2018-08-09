تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي أمس (الأربعاء)، لصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باتجاه جازان، تسبب في استشهاد مقيم يمني وإصابة 11 من المدنيين بإصابات طفيفة. وبحسب المتحدث باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي فإن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في 8:34 مساء أمس، إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة.وأوضح المالكي أن الصاروخ أطلق باتجاه مدينة (جازان) وبطريقة مُتعمدة لاستهداف الأحياء السكنية والآهلة بالسكان، ما يمثل استهدافا مباشرا للأعيان المدنية والمدنيين، واختراقا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني بما فيه المادة 51 والمادة 52. وبين العقيد المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ الباليستي وتدميره، ونتج عن عملية الاعتراض تناثر شظايا الصاروخ الباليستي على الأحياء السكنية ما تسبب في استشهاد أحد المقيمين اليمنيين، وإصابة 11 من المدنيين بإصابات طفيفة.