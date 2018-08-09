ناقش أعضاء فريق خطة تمكين الإستراتيجية 2023 بجامعة أم القرى، خلال الاجتماع الثاني أمس (الأربعاء)، الخطة الإستراتيجية السابقة للجامعة، وتقرير المراجعين الخارجيين للاعتماد الوطني المؤسسي، والاعتماد الأكاديمي البرامجي الدولي، للعمل على تعزيز الإيجابيات في هذه الجوانب وتصحيح الملاحظات التي رصدت، كما تمت مناقشة خطة عمل ترتيب الاستبانات، والإبراز الإعلامي للخطة، ومحتويات ورش العمل، والاتفاق علىمهمات فريق العمل للاجتماع القادم.وثمن وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي دعم وتوجيهات مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل لمشروع الخطة، التي بدورها تساهم في الخروج بعمل منظم ومؤسسي يرتقي بالمكانة التعليمية والبحثية التي تحظى بها جامعة أم القرى للوصول إلى مصاف الجامعات العالمية.وأضاف: «إن هذه الخطة تستلزم العمل بها من قبل وكالات الجامعة وعمادات الكليات والعمادات المساندة والمعاهد والمراكز والإدارات كافة بعد اعتمادها وإقرارها من مجلس الجامعة خلال الفترة من 2019- 2023».