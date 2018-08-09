قبضت شرطة منطقة القصيم على لصين خلال محاولاتهما سرقة خزانتين من مكتب للمحاسبة بأحد فنادق مدينة بريدة.وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تحديد هوية مواطنين بالعقد الثالث توافرت الدلائل على محاولتهما سرقة خزانتين لحفظ الأموال من مكتب المحاسبة بأحد الفنادق بمدينة بريدة في 11/‏‏11/‏‏١٤٣٩، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما من قبل المختصين أقرا بما نسب إليهما، وجرى إيقافهما وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.