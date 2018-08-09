تأهل المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة للدور الثاني من بطولة العالم للإعاقة الذهنية لكرة القدم، بعد أن حقق فوزاً مستحقا على منتخب اليابان (1/‏‏‏‏0) سجل الهدف عبدالله الدوسري (د:75)، وبهذه النتيجة تأهل المنتخب السعودي للدور الثاني بعد تصدره المجموعة الثانية بـ6 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب بولندا الذي فاز على منتخب روسيا (4/‏‏‏‏2)، فيما لم يحقق منتخبا روسيا واليابان أي نقطة في البطولة.من جهته، أكد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الدكتور عبدالعزيز الخالد أن المباراة كانت صعبة، وقال «الحمد لله حققنا فوزا صعبا أمام المنتخب الياباني الذي كان نداً قوياً»، مؤكداً أن المنتخب السعودي استحق الفوز بعد أن فرض سيطرته طوال المباراة، «لكن الحظ عاندنا كثيرا في عدد من الفرص السانحة للتسجيل وكان الحارس الياباني في يومه، لكن خبرة الأخضر ظهرت واستطعنا تحقيق الفوز و3 نقاط مهمة ساهمت في مواصلة صدارتنا للمجموعة وضمان التأهل للدور الثاني في كأس العالم».من جانبه، أوضح رئيس البعثة المدير التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية رافد القضيب أن الفوز على منتخب اليابان كان مستحقا. وقال «الحمد لله حققنا فوزا مهما وصعبا على المنتخب الياباني القوي. لاعبو المنتخب السعودي كانوا رجالا وحققوا الأهم بتحقيق الفوز رغم سوء الطالع والأخطاء التحكيمية التي حرمتنا ضربتي جزاء صحيحتين»، مضيفا «هذا الفوز الغالي نقدمه هدية لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، ولنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولرئيس اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن، وللجماهير السعودية».وعبر قائد المنتخب عبدالله الدوسري، عن سعادته بهذا الفوز المستحق والصعب على منتخب اليابان. وقال «الحمد لله، حققنا الأهم وهو الفوز والتأهل للدور الثاني بعد صدارتنا للمجموعة»، مشيراً إلى أن «الحظ عاندنا طوال المباراة، لكن استطعنا خطف هدف الفوز الغالي الذي ساهم في تأهلنا للدور الثاني، وأشكر زملائي اللاعبين الذين بذلوا جهدا كبيرا من أجل تحقيق الفوز الذي نقدّمه هدية للجماهير السعودية الغالية».