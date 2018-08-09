أعلن الأمير الوليد بن طلال أنه استثمر 950 مليون ريال في شراء حصة بنسبة 2.3 % من شركة «سناب شات»، وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «استثمرت ٩٥٠ مليون ريال سعودي لإتمام صفقة شراء حصة بنسبة 2.3 % بشركة سناب شات»، وعلق الأمير الوليد عبر موقعه الرسمي بقوله: «إن استثمارنا في شركة سناب شات يعد امتداداً لإستراتيجيتنا للاستثمار الشخصي في مجال التكنولوجيا الحديثة عن طريق شركات رائدة مثل حلول التنقل «ليفت»، التجارة الإلكترونية (جي دي دوت كوم)، وموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».