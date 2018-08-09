بعد سباق حميم بين قطبي العاصمة السعودية (الرياض)، حسمت إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر التوقيع مع النجم الدولي قائد العين السابق والمنتخب الإماراتي حاليا عمر عبدالرحمن، الشهير بـ«عموري»، لتمثيل «الزعيم» خلال منافسات الموسم الرياضي القادم.وستوقع إدارة «الذيب» العقد (إعارة) الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة، وسيعلن ذلك عبر الحساب الرسمي لنادي الهلال في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).واحتدم سباق شرس بين قطبي العاصمة الزعيم والعالمي، إذ كانت إدارتا سامي الجابر وسعود آل سويلم تتفاوضان بقوة لضم النجم صانع اللعب عموري، الذي تسبب في إشغال الإعلام الإماراتي والسعودي خلال الأيام الماضية، إلا أن رغبة النجم الإماراتي وقوة المفاوض الهلالي حولتا مسار الصفقة من النصر إلى الهلال، ليمثله بشكل رسمي في الموسم القادم.ورغم تمسك الإدارة العيناوية برئاسة غانم الهاجري بالنجم عموري إلا أن الخلاف بين الأخير ومدرب الزعيم الكرواتي زوران ماميتش جعل اللاعب يفكر في الرحيل عن صفوف فريقه السابق كي لا يتأثر مستواه مع النادي والمنتخب في الوقت نفسه.من جهة ثانية، تسبب النجم الأسطورة عمر عبدالرحمن في سهر الجماهير الهلالية حتى الساعات الأولى من صباح أمس (الأربعاء)، والتي انتظرت في صالة مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض حتى موعد وصوله، وكان في استقباله إداري الفريق فهد المديد، إذ انبهر عموري من الكثافة الكبيرة من «الشقردية» الذين هتفوا باسمه كثيرا واسم رئيسهم «الذيب الجابر»، مؤكدين بأنه «قول وفعل» عندما غرد في وقت سابق بأنه سيبدأ الصفقات من «الجيران»، وهو ما نجح فيه عندما دخل النصر على خط المفاوضات مع عموري، لكن في الأخير لا يصح إلا الصحيح ــ حسب ما قالت الجماهير الهلالية.