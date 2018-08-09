يعمل أكثر من 14 ألف عنصر إطفاء من سائر أنحاء الولايات المتحدة، وحتى من أستراليا ونيوزيلندا حتى أمس (الأربعاء)، على إخماد الحرائق الهائلة التي واصلت تمددها في كاليفورنيا بعدما أتت على آلاف الهكتارات منذ نحو شهر.ويعد «ميندوسينو كومبلكس» أكبر هذه الحرائق بعد أن حطم الرقم القياسي المسجل قبل بضعة أشهر فقط كأكبر حريق في التاريخ الحديث لهذه الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة، لناحية المساحة التي أتى عليها.ومنذ 27 يوليو، التهم الحريق نحو 120 ألف هكتار. وبعد السيطرة على 34% منه فقط، واصل هذا الحريق تمدده السريع في الهضاب الخضراء والمتعرجة في محيط بحيرة كلير لايك في شمال سان فرانسيسكو.وقال الرئيس دونالد ترمب إنه على اتصال مستمر بالمسؤولين في كاليفورنيا. وأعلن خلال اليومين الماضيين، أن كاليفورنيا تسمح بأن تجري المياه للمحيط بدلا من استخدامها في إطفاء النيران، وأنحى باللائمة على سياسات كاليفورنيا المتعلقة بالبيئة في تفاقم الحرائق.وأربكت تصريحات ترمب رجال الإطفاء في كاليفورنيا، الذين قالوا إن لديهم الماء الكافي لإخماد النيران. وقال ترمب خلال حفلة عشاء في نيوجيرسي: «سنعقد اجتماعات لبحث الأمر، لأن هناك أموراً يمكن القيام بها لتخفيف ما يحدث».