شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ضرورة التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الأمن القومي العربي. وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن الاجتماع الذي عقد في القاهرة أمس (الأربعاء) تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، واستعرض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور المكثف للتصدي لتحديات الأمن القومي العربي، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية بما يهدد استقرار وأمن شعوبها.وأعرب الجانبان عن دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة، مشددين على أهمية تضافر الجهود لدعم سيادة الدول على أراضيها، والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها، وصون مقدرات شعوبها ومصالحها العليا. واستعرضا خلال المحادثات فرص تعزيز وتنمية التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية وآفاقه المستقبلية. كما بحثا المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية وتداعياتها، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين، وتبادلا الآراء بشأنها.