أعلنت أمانة العاصمة المقدسة طرح عملية تشغيل وصيانة ونظافة بعض جسور المشاة في مواقع متفرقة في مكة المكرمة.وذكرت الأمانة تعقيبا على ما نشرته بعنوان «السلالم المعطلة.. ملايين مهدرة في شوارع مكة» في (8/‏‏7/‏‏1439)، أنه جرى تسليم الموقع للمقاول للبدء بالتشغيل والصيانة، مؤكدة أن تلك السلالم تعمل بصورة جيدة لخدمة العابرين.وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا نقلت فيه شكوى عدد من أهالي مكة المكرمة من تعطل السلالم المتحركة في جسور المشاة في العاصمة المقدسة رغم مرور ما يزيد على 4 أعوام على الانتهاء من تركيبها. مطالبين الأمانة بالتحرك سريعا ومعالجة المشكلة وبث الحياة في تلك السلالم التي كلفت الدولة ملايين الريالات.