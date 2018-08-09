وعدت شركة المياه الوطنية بطرح عقود لإنشاء الخطوط والشبكات الخاصة بالصرف الصحي في حي النرجس بالرياض، في حال توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، مرجعة طفح المياه في بعض مواقع الحي إلى ارتفاع مستوى منسوب المياه السطحية المسببة لهذه الطفوحات. وأكدت الشركة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «أمانة الرياض: مستنقعات «النرجس» مسؤولية «المياه» في (13/‏‏11/‏‏1439) اتخاذها عددا من الحلول المؤقتة لرفع الضرر البيئي الناجم من الطفوحات عبر عمليات النزح المجاني للعقارات والمواقع المتضررة لحين اكتمال منظومة الصرف الصحي بالحي. وأعلنت الشركة إنجاز ما نسبته 90% من خدمات المياه في الجزء الواقع جنوب طريق الأمير سلمان في الحي، موضحة أنها تستعد لطرح وترسية العقود لإكمال منظومة المياه فيها خلال الأشهر القادمة، إضافة إلى طرح العقود الجديدة وترسيتها لإنشاء خطوط وشبكات المياه لخدمة حي النرجس الواقع شمال طريق الأمير سلمان. وكانت «عكاظ» نشرت ردا لأمانة الرياض برأت فيه ساحتها من مسؤولية انتشار مياه الصرف الصحي والمستنقعات في حي النرجس، مشيرة إلى أنها من اختصاص شركة المياه الوطنية، وذكرت أنها خاطبت الشركة عنها وحثتها على سرعة تنفيذ شبكات المجاري والمياه في الحي.