أفادت شركة المياه الوطنية أنها حددت موقع أشياب قرى بني سعد بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرة إلى أنها تدرس مع أمانة الطائف الموقع في بني سعد لإنشاء محطة وخزان علوي في الموقع، وبمساحة تبلغ 40 ألف متر مربع.وذكرت المياه تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «الطائف: موقع «الأشياب» يشعل خلافا في بني سعد»، في (17/‏11/‏1439) أنها أجرت دراسة تفصيلية ضمن المخطط العام للمشاريع لمركز وقرى وهجر محافظة الطائف على المحورين (الطائف ــ الباحة) وفق آلية وضوابط معتمدة لدى الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة لتحديد مواقع هذه المشاريع التي من ضمنها المناسيب في المقام الأول ونوع التربة والضغوط وخدمة أكثر عدد ممكن من المواطنين.وأضافت: «وبناء على ذلك جرى تحديد المكان المطلوب بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال أمانه محافظة الطائف»، مبينة أن محطة أشياب بني سعد تخدم مركز بني سعد بالكامل الذي يحتوي على أكثر من 100 قرية وهجرة بإجمالي عدد سكان لكامل المركز 22500 نسمة واحتياج مائي 3380 مترا مكعبا يوميا طبقاً للاستراتيجية الوطنية للمياه.وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا نقلت فيه شكوى عدد من أهالي قرى بني سعد (جنوب الطائف) من الموقع الذي اختارته شركة المياه الوطنية، لإنشاء الأشياب، بدعوى أنه يقع في منطقة وعرة التضاريس تهدد العابرين وسائقي الصهاريج بحوادث خطرة، مطالبين بإنشائها في الموقع الذي اختارته لجنة ثلاثية مكونة من المياه وبلدية ميسان والمجلس البلدي، قرب منطقة المركز الحضري، بين السحن ومدخل بلدة جدارة.