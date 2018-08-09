أرجعت أمانة العاصمة المقدسة تلف الأسفلت في بعض مناطق القرى إلى زيادة التعديات وبناء الأحواش التي أدت إلى تحويل مجاري السيول والأمطار الغزيرة، ما تسبب في تحطم المواقع المسفلتة في القرى الواقعة على طريق مكة ــ السيل الكبير.وأكدت الأمانة تعقيباً على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «نخلة اليمانية.. سفلتة من ورق» في (13/‏‏8/‏‏1439)، أنها تنفذ المشاريع وفق الشروط والمواصفات المعتمدة، وتشدد الرقابة على المقاولين المنفذين.وكانت «عكاظ» نشرت تقريراً نقلت فيه شكوى عدد من الأهالي من هشاشة المشاريع التنموية في العديد من قرى مكة المكرمة، أبرزها وادي نخلة اليمانية على طريق مكة ــ السيل السريع، التي تآكلت الطبقة الأسفلتية فيها، وتهشمت، بسبب هطول الأمطار وتدفق السيول، ما أثار استياء العديد من الأهالي الذين تساءلوا عن المعايير التي تتبعها أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ المشاريع، مشددين على ضرورة أن تعيد النظر في الشركات المنفذة، وتعالج القصور والعيوب التي ظهرت بجلاء في الطرق.